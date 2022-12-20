Хоккейный клуб «Автомобилист» в канун Нового года откроет праздничную почту для болельщиков

Специальная зона для отправки писем будет работать в фойе КРК «Уралец» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга в канун нового года откроет праздничную почту для болельщиков. Специальная зона для отправки писем будет работать в фойе КРК «Уралец», ее установят уже 21 декабря.

- В день матча «Автомобилист» - «Сибирь» будет установлена зона, в которой каждый болельщик сможет подписать особую новогоднюю открытку и отправить ее в любую точку мира. Вы сможете оставить своё поздравление родственникам, друзьям, а также любимым игрокам, - сообщили в пресс-службе хоккейной команды.

Также там рассказали, что для оперативной доставки карточки необходимо знать точный почтовый адрес и индекс получателей писем.

Напомним, «шоферы» являются лидерами восточной конференции, на счету подопечных Николая Заварухина 59 очков в 40 проведенных матчах.