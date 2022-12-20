В Екатеринбурге судебные приставы списывали у инвалида половину пенсии

Судебные приставы списывали у инвалида 50 процентов пенсии Фото: Даниил ОПАРИН

В Екатеринбурге у инвалида второй группы судебные приставы списывали половину его пенсии. Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, дополнительных доходов и зарплаты мужчина не имеет.

Мужчина является должников. В связи с чем, ему было вынесено постановление о взыскании на доходы. У инвалида удерживалось более 50 процентов доходов.

- При этом его доход состоял из пенсии по инвалидности. Часть дохода, остававшаяся после удержания по исполнительному производству, составляла сумму менее установленного минимального размера оплаты труда, - сообщили в ведомстве.

Инвалид уже обращался в отделение судебных приставов с просьбой уменьшить сумму взысканий. Однако сумма выплат осталась той же. Поэтому прокуратура вынесла представление о нарушениях руководителю ГУ ФССП. После вмешательства прокуратуры инвалиду уменьшили сумму ежемесячных выплат приставам, имущественные права заявителя были восстановлены.