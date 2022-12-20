В Камышлове рецидивист с ножом в руках ограбил магазин

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Разбой»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Камышлове 35-летний рецидивист с ножом в руках совершил налет на магазин. В полицию обратилась продавец-консультант, она рассказала, что неизвестный, угрожая холодным оружием, вынес из кассы пять тысяч рублей и сбежал.
- Сыщикам понадобилось несколько дней, чтобы вычислить налетчика и задержать его. Им оказался ранее судимый 34-летний местный житель. Он дал признательные показания и пояснил, что на противоправные действия решился из-за финансовых трудностей, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.
В полиции возбудили уголовное дело по статье «Разбой», теперь налетчику грозит до 10 лет лишения свободы. Также правоохранители устанавливают его возможную причастность к аналогичным преступлениям.