В Камышлове рецидивист с ножом в руках ограбил магазин

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Разбой» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Камышлове 35-летний рецидивист с ножом в руках совершил налет на магазин. В полицию обратилась продавец-консультант, она рассказала, что неизвестный, угрожая холодным оружием, вынес из кассы пять тысяч рублей и сбежал.

- Сыщикам понадобилось несколько дней, чтобы вычислить налетчика и задержать его. Им оказался ранее судимый 34-летний местный житель. Он дал признательные показания и пояснил, что на противоправные действия решился из-за финансовых трудностей, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Разбой», теперь налетчику грозит до 10 лет лишения свободы. Также правоохранители устанавливают его возможную причастность к аналогичным преступлениям.