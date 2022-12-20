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НовостиОбщество20 декабря 2022 17:05

В пригороде Екатеринбурга оборудовали фонарями больше 70 километров дорог

За год удалось осветить улицы некоторых поселков Свердловской области
Дарья ЧИПУРИНА
Всего построили и реконструировали 19 участков улично-дорожных сетей

Всего построили и реконструировали 19 участков улично-дорожных сетей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Службы благоустройства за 2022 год установили фонари на 79 километрах дорог Екатеринбурга. Мэр города Алексей Орлов проконтролировал обеспечение освещением улиц.

Всего построили и реконструировали 19 участков улично-дорожных сетей. Их общая длинна составила 24 килолитра. Помимо этого, освещением обеспечили улицы нескольких поселков Свердловской области. Специалисты оборудовали Шабровский, Исток, Верх-Исетское лесничество и село Горный Щит. Всего была задействована 21 электроустановка. Удалось осветить 52 километра улиц.

- Помимо этого, за 2022 год городским рабочим удалось осветить весь поселок Палкино – для этого потребовалось установить оборудование на более чем 3 километрах улично-дорожной сети, - прокомментировали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Также к Новому году Макаровский мост осветят праздничной иллюминацией. Конструкции будут работать синхронно с архитектурной подсветкой сооружения на опорах путепровода.