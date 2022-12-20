Мужчина, которого сбил поезд на перегоне Арамиль-Седельниково, умер в больнице

Инцидент произошел вечером 17 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В больнице Екатеринбурга скончался 29-летний молодой человек, который получил серьезные травмы, переходя железнодорожные пути на перегоне Арамиль-Седельниково в неположенном месте, мужчину сбил грузовой поезд. При этом вместе с ним погиб и его 20-летний товарищ.

- Инцидент произошел вечером 17 декабря. Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в конце октября поезд, следующий из Екатеринбурга в Курган, насмерть сбил женщину. Машинист подавал сигналы, но наезда избежать не удалось.

- Пассажирским поездом сообщением Екатеринбург-Курган на 216 км перегона Шадринск-Качусово в Курганской области применено экстренное торможение для предотвращения наезда на человека, шедшего вдоль железнодорожных путей, - рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.