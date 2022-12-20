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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 16:08

На трассе под Сысертью практически дотла сгорел грузовик МАЗ

У машины была серьезно повреждена кабина
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В тушении пожара были задействованы две единицы техники

В тушении пожара были задействованы две единицы техники

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трассе под Сысертью практически дотла сгорел грузовик МАЗ. Спасатели получили сигнал в 14:40 по местному времени, как оказалось, площадь пожара составила пять квадратных метров, у машины была серьезно повреждена кабина.

- В тушении пожара были задействованы две единицы техники, а также семь человек личного состава. Пожар потушен в течение пяти минут, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее стало известно, что на трассе Екатеринбург-Североуральск утром 19 декабря загорелся рейсовый автобус с людьми. До приезда спасателей из салона эвакуировались 24 пассажира, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Информация о возгорании поступила в 09:45. Автобус горел на 108-м километре трассы.