В тушении пожара были задействованы две единицы техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трассе под Сысертью практически дотла сгорел грузовик МАЗ. Спасатели получили сигнал в 14:40 по местному времени, как оказалось, площадь пожара составила пять квадратных метров, у машины была серьезно повреждена кабина.

- В тушении пожара были задействованы две единицы техники, а также семь человек личного состава. Пожар потушен в течение пяти минут, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее стало известно, что на трассе Екатеринбург-Североуральск утром 19 декабря загорелся рейсовый автобус с людьми. До приезда спасателей из салона эвакуировались 24 пассажира, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Информация о возгорании поступила в 09:45. Автобус горел на 108-м километре трассы.