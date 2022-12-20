В Туринске пенсионерка перевозила мужа-инвалида в компьютерном кресле из-за отсутствия коляски

Инвалиду обязаны предоставить два кресла-коляски для дома и улицы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Туринске жена инвалида первой группы занималась уходом за мужем самостоятельно. Из-за отсутствия коляски пенсионерка была вынуждена перевозить супруга в компьютерном кресле по улице. Также местные медики отказали женщине в разработке плана реабилитации и средств на нее.

В августе текущего года свердловчанка обращалась в районную больницу с просьбой создать для ее мужа программу реабилитации и выделить средства на ее осуществление. Однако там не оказалось узконаправленных врачей. Женщину направили в медицинское учреждение в Ирбите или Екатеринбурге.

- В силу физического состояния супруга заявительница не могла самостоятельно доставить мужа на обследование в иные города, а в связи с отсутствием средств реабилитации перевозила мужа по дому на компьютерном кресле, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Фактически уралец был лишен возможности получения социальной помощи и средств реабилитации, что нарушает федеральный закон. Прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений главному врачу туринской больницы.

Уже в декабре 2022 года пенсионеру-инвалиду разработали программу реабилитации. Ему обязаны предоставить два кресла-коляски для дома и улицы, специальный матрас и другие средства.