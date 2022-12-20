С начала 2022 года в Нижнем Тагиле в ДТП погибли 33 человека

За 11 месяцев 2022 года случилось 60 ДТП с участием пешеходов. Фото: отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

С начала года в городе произошло 223 аварии, в которых 33 человека погибли, а 337 получили травмы различной степени тяжести. В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Тагила подвели итоги профилактического мероприятия «Безопасная дорога».

За 11 месяцев 2022 года случилось 60 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 6 человек погибли, 57 травмированы. Поэтому с 15 по 18 декабря сотрудники ГИБДД провели проверки пешеходов.

- За время проведения ежедневных рейдовых мероприятий 456 пешеходов перешли дорогу вне пешеходного перехода, 43 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, - прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

В начале декабря ночью под Екатеринбургом на Саровском тракте произошло смертельное ДТП. Водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия. На пострадавшем была темная одежда без светоотражающих элементов.