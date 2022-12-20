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НовостиОбщество20 декабря 2022 15:03

В Нижнем Тагиле нашли подрядчика, который займется отловом бродячих собак

На эти цели в первой половине 2023 года выделят четыре миллиона рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Контракт был заключен с «Приютом для животных «Добрые руки – НТ»

Контракт был заключен с «Приютом для животных «Добрые руки – НТ»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле нашли подрядчика, который займется отловом бродячих собак в городе. Контракт был заключен с «Приютом для животных «Добрые руки – НТ».

По техническому заданию компания будет должна ловить бездомных животных, делать прививки, стерилизовать, а также давать маркировку. В первую очередь такие меры необходимы для агрессивных псов.

Известно, что на эти цели в первой половине 2023 года выделят четыре миллиона рублей.

Ранее в Нижнем Тагиле жители дома по улице Быкова пожаловались на бездомных собак, мешающих спать. Псы собираются стаями и громко лают.

- Это просто невыносимо! Бесконечный лай по ночам не дает спать, - рассказал местный житель в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил». - С кого спрашивать за бессонные ночи?! Эти собаки сутками бродят по району, не дают спать ночами людям. Да и вообще пройти мимо них страшно, того и гляди вцепится.