Контракт был заключен с «Приютом для животных «Добрые руки – НТ» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле нашли подрядчика, который займется отловом бродячих собак в городе. Контракт был заключен с «Приютом для животных «Добрые руки – НТ».

По техническому заданию компания будет должна ловить бездомных животных, делать прививки, стерилизовать, а также давать маркировку. В первую очередь такие меры необходимы для агрессивных псов.

Известно, что на эти цели в первой половине 2023 года выделят четыре миллиона рублей.

Ранее в Нижнем Тагиле жители дома по улице Быкова пожаловались на бездомных собак, мешающих спать. Псы собираются стаями и громко лают.

- Это просто невыносимо! Бесконечный лай по ночам не дает спать, - рассказал местный житель в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил». - С кого спрашивать за бессонные ночи?! Эти собаки сутками бродят по району, не дают спать ночами людям. Да и вообще пройти мимо них страшно, того и гляди вцепится.