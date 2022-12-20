По словам парламентария, за последний месяц значительно сократилось число обращений с просьбой вернуть домой мобилизованного родственника Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизованного из Асбеста вернули домой из-за ребенка-инвалида. Как выяснилось, мужчина получил повестку, несмотря на то, что у него на иждивении есть дети, нуждающиеся в постоянном уходе.

- Подключил к этому делу областную прокуратуру. В итоге военком Асбеста пересмотрел дело и направил в войсковую часть ходатайство о демобилизации гражданина. Сейчас в работе еще три подобные истории. Уверен, все решим по закону и по справедливости, - написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов.

При этом, по словам парламентария, за последний месяц значительно сократилось число обращений с просьбой вернуть домой мобилизованного родственника.