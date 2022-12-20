В Кольцово мужчину задержали за попытку перевезти через границу четыре тысячи сим-карт

Задержанный рассказал, что везет товар по просьбе своего знакомого. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В уральском аэропорту Кольцово задержали мужчину, который собирался перевезти через границу четыре тысячи сим-карт мобильных операторов России, он рассказал, что хотел доставить этот груз на родину в Узбекистан.

- Мужчина для прохождения таможенного контроля проследовал в «зеленый» коридор, тем самым заявляя, что у него нет товаров для обязательного декларирования. Однако с собой он нес сумку, в которой при досмотре обнаружили двадцать коробок общей массой более 20 килограммов, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Задержанный рассказал, что везет товар по просьбе своего знакомого, он планировал передать его другу в аэропорту Ташкента. В итоге сим-карты изъяли, а на нарушителя возбудили административное дело по факту недекларирования товаров.