В Екатеринбурге 25 декабря пройдет открытие ЭкспоЕлки-2023

ЭкспоЕлка будет работать с 25 декабря по 8 января. Фото: предоставили организаторы мероприятия

В Екатеринбурге 25 декабря состоится торжественное открытие ЭкспоЕлки-2023. В этот день для посетителей откроются парк аттракционов и каток, а в ледовом городке зажгут огни на живой 10-метровой елке.

В 16:30 состоится церемония открытия ЭкспоЕлки в павильоне №1, а в 17:00 в главном зале МТС Live Холл пройдет премьерный показ интерактивного шоу-спектакля «Чудеса случаются».

- Мы приготовили для зрителей невероятные спецэффекты, поражающие своим масштабом декорации и удивительные костюмы, - делятся организаторы мероприятия.

В семейном парке аттракционов гостей будут ждать карусели, батуты, VR-зона и игры с аниматорами, а в ледовом городке – каток, диско-снеговик и много зажигательной музыки.

ЭкспоЕлка будет работать с 24 декабря по 8 января.

Вход на площадку будет свободный. Информацию о билетах на отдельные мероприятия и аттракционы ЭкспоЕлки вы можете посмотреть на сайте: expoelka.com.