Сержант из Заречного погиб во время спецоперации на Украине

Погибший служил по контракту в мотострелковых войсках в звании сержанта Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во время спецоперации на Украине погиб 36-летний сержант Аркадий Ланских из Заречного. Известно, что жизнь солдата оборвалась 12 декабря во время исполнения воинского долга.

- Аркадий Ланских ушел добровольцем в ноябре. Служил по контракту в мотострелковых войсках в звании сержанта. Посмертно представлен к награждению орденом Мужества. У него остались мама и сестра, - рассказали в пресс-службе администрации Заречного.

Ранее стало известно, что доброволец из Заречного Евгений Колясников погиб 15 декабря при исполнении воинского долга под Донецком.

- Евгения Викторовича запомнили добрым и отзывчивым другом, надежным защитником, любящим мужем, отцом и сыном, - написали в группе во «ВКонтакте» мэрии. - Выражаем соболезнования близким Евгения Колясникова. Светлая память.