На железнодорожном вокзале Нижнего Тагила мужчина украл телефон у подростка

На этом же вокзале мужчина продал гаджет за три тысячи рублей, а полученные деньги потратил на алкоголь Фото: Алексей БУЛАТОВ

На железнодорожном вокзале Нижнего Тагила 57-летний мужчина из Красноуральске украл телефон у 16-летнего подростка. Заявление в полицию написала мать пострадавшей девочки, она рассказала, что инцидент произошел еще в августе. Ущерб составил порядка 24 тысяч рублей.

Злоумышленника удалось задержать в начале ноября.

- Установлено, что 16 августа подозреваемый приехал на вокзал Нижнего Тагила, где ожидал поезд до Екатеринбурга. На привокзальной площади он заметил оставленный без присмотра мобильный телефон, поднял его и положил в карман, - рассказали в транспортной полиции по УрФО.

На этом же вокзале мужчина продал гаджет за три тысячи рублей, а полученные деньги потратил на алкоголь. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».