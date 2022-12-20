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НовостиОбщество20 декабря 2022 12:37

На железнодорожном вокзале Нижнего Тагила мужчина украл телефон у подростка

Заявление в полицию написала мать пострадавшей девочки
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
На этом же вокзале мужчина продал гаджет за три тысячи рублей, а полученные деньги потратил на алкоголь

На этом же вокзале мужчина продал гаджет за три тысячи рублей, а полученные деньги потратил на алкоголь

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На железнодорожном вокзале Нижнего Тагила 57-летний мужчина из Красноуральске украл телефон у 16-летнего подростка. Заявление в полицию написала мать пострадавшей девочки, она рассказала, что инцидент произошел еще в августе. Ущерб составил порядка 24 тысяч рублей.

Злоумышленника удалось задержать в начале ноября.

- Установлено, что 16 августа подозреваемый приехал на вокзал Нижнего Тагила, где ожидал поезд до Екатеринбурга. На привокзальной площади он заметил оставленный без присмотра мобильный телефон, поднял его и положил в карман, - рассказали в транспортной полиции по УрФО.

На этом же вокзале мужчина продал гаджет за три тысячи рублей, а полученные деньги потратил на алкоголь. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».