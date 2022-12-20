Доходы Свердловской области выросли на 6 млрд рублей

В итоге доходная часть бюджета составила 375,1 миллиарда рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прогнозируемые доходы бюджета Свердловской области увеличили на 5,8 миллиарда рублей. Инициативу поддержали депутаты регионального Заксобрания.

- В итоге доходная часть бюджета составила 375,1 миллиарда рублей, расходная — 386,4 миллиарда, - говорится в сообщении.

Министр финансов Свердловской области Александр Старков отметил, что увеличение доходов позволит направить деньги в сферу строительства, здравоохранения, ЖКХ, культуры, транспорта и спорта. При этом четыре миллиарда должны прийти из федерального бюджета, еще 1,8 миллиарда — неналоговые доходы.

Свердловский Минстрой получит дополнительно два миллиарда рублей. Средства направят на жилье детям-сиротам, социальные выплаты многодетным вместо земли, строительство спортивного комплекс «Центр бокса» в Краснотурьинске и другие объекты.

Еще 2,4 миллиарда рублей пойдут в сферу транспортного обслуживания. Расходы на здравоохранение увеличились на 3,9 миллиарда рублей. Также планируется потратить 500 миллионов рублей на поддержку спорта.