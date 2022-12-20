На Урале женщина набросилась с ножом на мужчину из-за козла

Уголовное дело направлено в Камышловский районный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Камышлове будут судить 50-летнюю жительницу Тюменской области, обвиняемая по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По версии следствия, она набросилась с ножом на мужчину из-за козла. Все произошло 27 ноября 2020 года в деревне Булдакова.

- Потерпевший произвел покупку домашнего животного - козла, расплатившись с сожителем обвиняемой. Однако женщине показалось, что оплата произведена не была, и она ударила потерпевшего ножом в область грудной клетки слева, где находятся легкие и сердце, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Раненому мужчине удалось убежать и уехать на машине. Ему была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Уголовное дело направлено в Камышловский районный суд. Обвиняемая вину в инкриминируемом преступлении не признала.