Глава компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев дал ежегодную пресс-конференцию по итогам 2022 года

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Об этом сообщил Валерий Ананьев на пресс-конференции, состоявшейся во вторник 20 декабря в пресс-центре «Интерфакс-Урал». Застройщик построил 295 тыс. кв. м недвижимости различного назначения, в том числе – более 200 тыс. кв. метров жилья; сопоставимый объем недвижимости запланирован ко вводу и на будущий, 2023 год.

– Мы придерживаемся определенной продуктовой стратегии, которая обеспечивает компании устойчивость в том числе в периоды конъюнктурных колебаний. Это широчайший диапазон предложений, который включает жилье во всех районах города, площадью от 20 до 366 кв. м. как планировки массового спроса, так и нишевые варианты. Основу ассортимента, так называемое продуктовое ядро, составляют семейные квартиры с эффективными планировками – кухней-гостиной и 2-3 спальнями, – рассказал Валерий Ананьев. Он также отметил, что выбранная стратегия позволила компании увеличить свою долю рынка по сравнению с показателями прошлого года, а также подтвердить кредитный рейтинг на уровне BBB+, изменив прогноз со «стабильный» на «позитивный».

В качестве ключевой задачи градостроительного сообщества Валерий Ананьев отметил комплексное развитие городской среды – в первую очередь, синхронизацию строительства жилья и объектов инфраструктуры. На реализацию этой задачи нацелен принятый ранее закон о КРТ. Также эффективной мерой может стать создание программы по строительству сроком на 5-10 лет, определяющей очередность строительства объектов инфраструктуры в районах, где силами нескольких застройщиков возводится большой объем жилья – в том числе, на месте ветхого, аварийного жилья, частного сектора и бывших промышленных территорий.

– Если мы сделаем такую программу, это, во-первых, позволит заранее выполнять проектные работы, необходимые для включения в программы финансирования, – в том числе, силами заинтересованных застройщиков, – заявил Валерий Ананьев. – Во-вторых, и бизнесу, и будущим покупателям будет понятно, какая инфраструктура реально появится в том или ином районе в ближайшее время. В-третьих, в рамках программы можно привлекать и заранее планировать различные виды финансирования, включая ГЧП, инфраструктурные кредиты.

При этом Валерий Ананьев отметил, что именно сейчас благодаря объединению усилий власти и бизнеса в регионе возводится рекордный объем социальной инфраструктуры. «Атомстройкомплекс» прямо сейчас строит несколько школ, детский сад, медицинские и спортивные учреждения. В 2023 году объем ввода социальных объектов компании составит почти 100 тыс. кв. м – в их числе будут введены такие знаковые учреждения, как Дворец водных видов спорта и губернаторский лицей в микрорайоне Солнечный.

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