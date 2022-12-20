В Екатеринбурге отреставрируют памятник архитектуры «Дом и больница доктора Сяно»

Предстоит серьезная работа по восстановлению здания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания «Атомстройкомплекс» отреставрирует памятник архитектуры «Дом и больница доктора Сяно». Об этом заявил глава компании Валерий Ананьев.

- Нам предложили поучаствовать в реконструкции под создание помещений для Демидовского фонда. В этом проекте переплелись история, преемственность и сохранение памятника, - рассказал он. - Зданию больше ста лет, оно изношено, и предстоит серьезная работа по его восстановлению. Мы не можем вечно затягивать, и в течение года справимся с этой задачей.

Напомним, реставрацию старинного здания на Карла Либкнехта, 2, в котором жил и работал известный врач-гинеколог Исаак Сяно, планировали начать еще в прошлом году. На сайте госзакупок были опубликованы документы, согласно которым в доме собирались отремонтировать крышу, фасады, помещения второго этажа и инженерные сети.

По данным Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, дом Исаака Сяно был построен в 1910 году по проекту архитектора Иван Казимирович Янковского. Врач принимал пациентов на втором этаже здания, а первый этаж сдавал в аренду. Первое время там располагалась контора, которая продавала немецкие локомобили, шведские нефтяные двигатели и паровые турбины.