УБРиР стал победителем в премии RETAIL FINANCE AWARDS

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал победителем престижной финансовой премии RETAIL FINANCE AWARDS.

Проект «Кинолето УБРиР» победил в номинации «Лучший социальный проект». Благодаря проекту «Кинолето УБРиР» в парке Маяковского в Екатеринбурге открылся летний кинотеатр. Весь июль посетители парка могли бесплатно смотреть фильмы и мультфильмы, расположившись в гамаках или на пледах.

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

RETAIL FINANCE AWARDS — авторитетная награда в сфере розничных финансов, за которую соревнуются наиболее активные российские банки и компании.

Отметим, что в 2022 году УБРиР вернулся к активной социальной деятельности после пандемийных 2020 и 2021 годов, когда большинство оффлайн-мероприятий было отменено или перенесено. До конца этого года банк планирует реализовать еще несколько масштабных проектов.