В Свердловскую область может приехать Владимир Путин

Визит Путина, если он состоится, будет носить рабочий характер Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Свердловскую область до конца текущей недели может приехать президент России Владимир Путин. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник.

Визит Путина, если он состоится, будет носить рабочий характер. Он может посетить одно из оборонных предприятий Свердловской области.

Ранее, 13 декабря, Владимир Путин открыл три участка трассы М-12. Введены в эксплуатацию были три участка трассы Москва - Казань – Екатеринбург: один во Владимирской области и два в Свердловской области.

А в октябре в Нижний Тагил прилетел зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он побывал на «Уралвагонзаводе».