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НовостиОбщество20 декабря 2022 9:21

В Свердловскую область может приехать Владимир Путин

Его ждут до конца недели
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Визит Путина, если он состоится, будет носить рабочий характер

Визит Путина, если он состоится, будет носить рабочий характер

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Свердловскую область до конца текущей недели может приехать президент России Владимир Путин. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник.

Визит Путина, если он состоится, будет носить рабочий характер. Он может посетить одно из оборонных предприятий Свердловской области.

Ранее, 13 декабря, Владимир Путин открыл три участка трассы М-12. Введены в эксплуатацию были три участка трассы Москва - Казань – Екатеринбург: один во Владимирской области и два в Свердловской области.

А в октябре в Нижний Тагил прилетел зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он побывал на «Уралвагонзаводе».