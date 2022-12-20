Свердловские власти забрали у Екатеринбурга часть градостроительных полномочий

В декабре 2021 года депутаты вернули мэрии все градостроительные полномочия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты свердловского Заксобрания приняли в первом чтении законопроект, согласно которому утверждение генерального плана Екатеринбурга переходит в полномочия области. За эту инициативу проголосовали 34 депутата, еще семь были против, а один парламентарий не голосовал.

Законопроект презентовал глава комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Зубарев. Он аргументировал, что генплан столицы Урала должно рассматривать свердловское правительство потому, что город является центром региона и оказывает влияние на соседние муниципалитеты.

В декабре 2021 года депутаты Заксобрания Свердловской области проголосовали за отмену закона 2015 года, по которому градостроительные полномочия были переданы региону. Тогда их полностью вернули мэрии Екатеринбурга. С 1 января 2022 года городские власти начали выдавать разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.