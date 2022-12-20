Свердловские сотрудники ГИБДД задержали трех таксистов без прав

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Госавтоинспекторы подвели итоги операции «Такси».

- Сотрудниками Госавтоинспекции обеспечено ежедневное проведение проверок соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров легковым такси, соблюдение ПДД РФ водителями такси, контролировалось наличие у водителей необходимых документов, разрешающих деятельность по перевозке пассажиров, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

За время рейда сотрудники ГИБДД задержали трех таксистов без прав. Кроме того, 22 водителя нарушили правила проезда перекрестков и трое выехали на встречную полосу.

К административной ответственности было привлечено 729 таксистов, 100 из них - иностранные граждане. Еще более 100 дел об административных правонарушениях возбуждено за управление автомобилем с неисправностью и девять за управление без диагностической карты, подтверждающей допуск к участию в дорожном движении. 16 таксистов и вовсе не имели разрешении на перевозку людей. На них также возбуждены административные дела.

Кроме того, было выявлено 29 автомобилей с внесенными изменениями в конструкцию транспортных средств при этом согласование с Госавтоинспекцией отсутствовало.

В ГИБДД отмечают, что за 11 месяцев 2022 года в Свердловской области с участием такси, в том числе не имеющих разрешения на осуществление такой деятельности, произошло 85 ДТП, в которых погибли девять человек и еще 119 получили травмы.