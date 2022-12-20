Волонтеры разыскивают родственников мужчины, попавшего в больницу Екатеринбурга

Мужчина отзывается на имя Алексей Фото: ЛизаАлерт

Волонтеры «ЛизаАлерт» разыскивают родственников мужчины, попавшего в сентябре этого года в больницу Екатеринбурга.

- О себе не может сказать ничего. Предположительно зовут Алексей, дата рождения тоже установлена предположительно. Мы даже не можем сказать, жил ли он в Екатеринбурге или приехал из другого города, - рассказали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде.

У мужчины есть особая примета - татуировка на левом плече.

Если вы знаете мужчину или его родственников, сообщите об этом волонтерам по телефонам, указанным в ориентировке.

Фото: ЛизаАлерт

Напомним, в прошлом году мы писали, что в Екатеринбурге разыскивали родственников 48-летней Светланы Михайловны Воронцовой. 20 апреля женщина поступила в одно из медицинских учреждений города с возможной потерей памяти.