Дети сначала украли игрушки, а потом их нашли разбитыми. Фото: скриншот видео паблика «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге на ЖБИ дети разбили игрушки на новогодней елке, которая стояла во дворе дома и радовала жильцов. Видео нападения на зеленую красавицу разместил паблик «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».

- Во дворе дома 32г по улице 40-летия Комсомола дети из соседнего общежития украли игрушки с новогодней елки, которые ставили жители нашего дома. Часть игрушек впоследствии была разбита, - рассказала подписчица.

При этом горожанка утверждает, что дети из соседнего дома уже не в первый раз портят чужое имущество. По ее словам, они часто бегают по 25-этажному дому на улице 40-летия Комсомола, 32г, пинают двери и портят стены.

Ранее, в ночь с 31 декабря на 1 января 2022 года, в Нижнем Тагиле ворота в Парк имени Окунева, где стояла нарядная елка, были закрыты. Однако это не остановило отмечающих Новый год. Неизвестный молодой человек вскрыл замок, чтобы попасть к зеленой красавице.