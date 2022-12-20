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НовостиОбщество20 декабря 2022 6:28

Свердловский губернатор поручил подготовиться к весенним паводкам

В регионе предстоит сформировать запас еды и лекарств
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Также скоординируют работу водохранилищ в период паводка

Также скоординируют работу водохранилищ в период паводка

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил подготовиться к весеннему паводку в 2022 году. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Ведомства заблаговременно проведут комплекс мер для безаварийного прохождения паводка, - говорится в сообщении.

Органам местного самоуправления нужно будет обеспечить запас продовольствия в населенных пунктах, находящихся под угрозой затопления и с которыми нарушается транспортное сообщение. Медицинским организациям поручено сформировать запас лекарств и изделий для первой помощи.

Также скоординируют работу водохранилищ в период паводка. Особое внимание уделят сохранности мостов от ледохода. По всем направлениям определили ответственных за проведение мероприятий.

В мае власти подвели итоги весеннего сезона в 2022 году. По предварительным итогам, весенний паводок не подтопил территории и жилые дома в Екатеринбурге.