Свердловский губернатор поручил подготовиться к весенним паводкам

Также скоординируют работу водохранилищ в период паводка Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил подготовиться к весеннему паводку в 2022 году. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Ведомства заблаговременно проведут комплекс мер для безаварийного прохождения паводка, - говорится в сообщении.

Органам местного самоуправления нужно будет обеспечить запас продовольствия в населенных пунктах, находящихся под угрозой затопления и с которыми нарушается транспортное сообщение. Медицинским организациям поручено сформировать запас лекарств и изделий для первой помощи.

Также скоординируют работу водохранилищ в период паводка. Особое внимание уделят сохранности мостов от ледохода. По всем направлениям определили ответственных за проведение мероприятий.

В мае власти подвели итоги весеннего сезона в 2022 году. По предварительным итогам, весенний паводок не подтопил территории и жилые дома в Екатеринбурге.