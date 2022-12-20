В Верхней Пышме скончался основатель парка культуры и отдыха «Патриот»

Фото: администрация Верхней Пышмы

В Верхней Пышме 16 декабря скончался основатель и директор парка культуры и отдыха «Патриот», ветеран труда, участник четырех войн Игорь Бугровский. Ему было 60 лет.

- Вся жизнь Игоря Николаевича была посвящена служению Родине и патриотическому воспитанию. Он стоял у истоков формирования экспозиции Музея военной техники УГМК, лично участвовал в поисках и приобретении многих уникальных экспонатов, - рассказали в администрации Верхней Пышмы.

Игорь Бугровский более 23 лет посвятил службе в Вооруженных силах. С 2002 по 2004 год он возглавлял автомобильную школу РОСТО в Верхней Пышме. Затем он устроился в АО «Уралэлектромедь» начальником команды по охране внутренних объектов. Там позже его повысили до советника директора по безопасности и режиму.

С 2010 по 2022 год Игорь Бугровский работал в ОАО «УГМК» в службе директора по общим вопросам и в службе заместителя генерального директора по режиму и охране.

Игорь Бугровский был награжден «За службу Родине в ВС СССР» третей степени, орденом Мужества и орденом «За военные заслуги».