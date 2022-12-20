В уральской деревне мужчина застрелил дочь возлюбленной

Обвиняемый признался в преступлении Фото: Алексей БУЛАТОВ

В деревне Ретнева 68-летнего пенсионера обвиняют в убийстве дочери своей возлюбленной. По версии следствия, он выстрелил в женщину из ружья. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- 5 июня 2022 года в ночное время обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился дома по месту жительства в деревне, - говорится в сообщении.

В какой-то момент приехала дочь возлюбленной. У обвиняемого незадолго до этого по телефону был с ней спор. Мужчина из ружья выстрелил женщине в живот во дворе дома. Потерпевшая скончалась на месте. Обвиняемый признался в преступлении.

При этом в ноябре 2022 года Ирбитский районный суд признал пенсионера виновным по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконное хранение взрывчатых веществ) и отправил на шесть лет в колонию общего режима. Также мужчине назначили 10 тысяч рублей штрафа. Приговор еще не вступил в силу. Сейчас мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).