В Кольцово девушку задержали за курение в самолете

Девушку доставили в дежурную часть в аэропорту Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть Линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово 19 ноября поступило сообщение о том, что к приземлившемуся воздушному судну из Владивостока требуется наряд. Полицейских вызвали из-за девушки нарушителя.

- Сотрудники транспортной полиции прибыли на место, где установили 23-летнюю жительницу Приморского края. Согласно акту командира воздушного судна, данная пассажирка во время полета курила в туалетной комнате самолета, - рассказали в УТ МВД России по УрФО.

Девушку доставили в дежурную часть в аэропорту. На нее составили два протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах» и части 6 статьи 11.17 КоАП РФ «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна».