На Урале начали доставлять почту в отдаленные районы по ледникам

Всего в Свердловской области больше 10 труднодоступных поселков. Фото: «Почта России»

В Свердловской области стартовал зимний сезон доставки почты. Письма и посылки начали доставлять до отдаленных населенных пунктов по ледникам. Об этом сообщает «Почта России».

- Водители выполнили первые авторейсы по зимникам из поселка Гари в село Круторечка (Гаринский район), - говорится в сообщении.

Зимние автодороги будут действовать до первой декады апреля. Фото: «Почта России»

Свердловчанам доставили 500 килограмм посылок, писем, подписных изданий и товаров. Другие зимники Гаринского района до Ликино и Шантальской, а также переправы в Таборинском районе откроются позже.

Всего в Свердловской области больше 10 труднодоступных поселков Гаринского, Таборинского и Слободо-Туринского районов. Доставка почты в них зависит от погодных условий. Зимние автодороги будут действовать до первой декады апреля. Затем «Почта России» перейдет на речные маршруты доставки в эти территории.