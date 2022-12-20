Доброволец из Заречного погиб под Донецком

Евгений Колясников уехал на спецоперацию добровольцем
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Доброволец из Заречного Евгений Колясников погиб 15 декабря при исполнении воинского долга под Донецком. Об этом сообщили в администрации городского округа Заречный.
- Евгения Викторовича запомнили добрым и отзывчивым другом, надежным защитником, любящим мужем, отцом и сыном, - написали в группе во «ВКонтакте» мэрии. - Выражаем соболезнования близким Евгения Колясникова. Светлая память.
Евгению Колясникову было 48 лет. Он уехал на спецоперацию добровольцем в октябре. До этого он служил по контракту в отряде «Ахмат» - спецподразделении в составе Росгвардии, дислоцирующемся в Чечне.
Евгений Колясников посмертно представлен к награждению орденом Мужества.
Напомним, житель Североуральского городского округа Риф Давлятбаев погиб во время спецоперации на Украине. Мужчина работал на градообразующем предприятии СУБР.