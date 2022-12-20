В Сысерти пожарные спасли двух взрослых и ребенка из горящего дома

В тушении пожара были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сысерти рано утром 20 декабря вспыхнул частный жилой дом на улице Ленина. Огонь распространился на площади 15 квадратных метров и повредил межэтажное перекрытие. Прибывшие на место пожарные спасли людей из охваченного пламенем дома.

- В 04:57 поступило сообщение о пожаре. Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены 3 человека, из них 1 ребенок, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава. В 05:08 пожарным удалось локализовать огонь. Еще через четыре минуты открытое горение было ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 06:25.