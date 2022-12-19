Сразу три повара из Екатеринбурга пришли на кулинарное шоу федерального канала

Маркетолог из Екатеринбурга приготовила чизкейк с лососем. Фото: телеканал «Пятница!»

Сразу три повара из Екатеринбурга решили попытать свои силы в кулинарном состязании на федеральном канале. В новом выпуске «Битвы шефов» на «Пятнице!», где между собой состязаются шефы Ренат Агзамов и Константин Ивлев, несколько уральцев пришли на кастинг.

Участницей кастинга стала 44-летняя Мария Торопицина из столицы Среднего Урала. Женщина работает маркетологом, но в свободное время предпочитает готовить. Для жюри она приготовила необычное блюдо – чизкейк с лососем.

Следующая свердловчанка 42-летняя Ольга Новгородова принесла на шоу шах-плов. Также шоу посетил молодой папа в декретном отпуске Павел Дорожкин из Екатеринбурга. 33-летний мужчина приготовил пончики из трески.

Участникам, которые смогут пройти кастинг и оказаться в команде одного из шефов, придется пройти еще несколько этапов, чтобы оказаться победителем.

- В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок, - рассказали в пресс-службе телеканала.