Комбинат в Свердловской области без разрешения сбрасывал ядовитые стоки в реку

Комбинат сбрасывал сточные воды в реку Ляля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура проверила целлюлозно-бумажный комбинат в Новой Ляля. Ведомству удалось обнаружить нарушения. Предприятие сбрасывало в воду ядовитые стоки.

- В результате лабораторных исследований отобранных проб воды из реки Ляля в месте сброса сточных вод установлено превышение в их составе допустимых концентраций таких загрязняющих веществ как фенол – более чем в 20 раз, аммоний-ион - в 2,9 раза, железо - в 21,5 раз, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Наличие фенола в воде может привести к неблагоприятным последствиям. А также может образоваться еще более опасный яд.

Помимо этого, у предприятия не было документов, разрешающих сброс сточных вод и разработанной программы производственного экологического контроля. Поэтому прокурор обратился в суд с иском к комбинату с требованием исправить нарушения. Теперь предприятие обязано до 31 декабря 2025 года очистить сточные воды и ограничить их сброс.