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НовостиОбщество19 декабря 2022 18:48

В Екатеринбург привезли 600 килограмм радужной форели

Рыба прибыла из Армении
Дарья ЧИПУРИНА
При досмотре рыбы никаких нарушений выявлено не было. Фото: Россельхознадзор по Свердловской области

При досмотре рыбы никаких нарушений выявлено не было. Фото: Россельхознадзор по Свердловской области

В екатеринбургский аэропорт «Кольцово» прибыло 600 килограмм охлажденной радужной форели. Она прилетела в столицу Урала из Армении.

Специалисты ветеринарного контроля провели надзор ввезенного товара в пограничном контрольном ветеринарном пункте «Аэропорт Кольцово». При досмотре рыбы никаких нарушений выявлено не было.

- Подконтрольный груз ввезен в пенопластовых коробках с соблюдением ветеринарно-санитарных требований в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов таможенного союза, - уточнили в свердловском Россельхознадзоре.

В начале декабря в Кольцово у прилетевших из Таджикистана пассажиров изъяли небезопасную мясную продукцию. Ее ввезли без ветеринарных сопроводительных документов и маркировки. Мясная продукция была ввезена без соответствующих документов, в ненадлежащем виде.