Стало известно, когда откроется главная елка в Нижнем Тагиле

Ледовый городок В Нижнем Тагиле откроется 28 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле ледовый городок для посещения будет открыт с 28 декабря. В мэрии Нижнего Тагила отметили, что открытие запланировано на 18:00. Об этом сообщает сайт информационного агентства «Все новости».

- Помимо этого уже на этой неделе, 23 декабря, откроют главную елку Дзержинского района. Как и в прошлые годы, городок с ледовыми фигурами и горками строят у Дворца культуры имени Окунева. Начало праздничной программы в 17:30, - сообщает источник.

Планируется, что основной темой ледового городка станет 85-летний юбилей студии «Союзмультфильм». Вокруг елки помимо скульптур Деда Мороза и Снегурочки появятся еще и ледяные статуи Бременских музыкантов, Карлсона, Незнайки и Мамонтенка. Также вокруг памятника поставят героев сказов Бажова: Данилы-мастера, Огневушки-Поскакушки, Серебряного копытца.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле в дни открытия новогодних елок ограничат продажу алкоголя. Ограничения продляться с 23 по 28 декабря. Они коснутся квадрата шоссе Восточное - улица Ильича - Окунева - проспект Вагоностроителей.