Синоптики рассказали о надвигающихся холодах

В Екатеринбурге похолодает до -20 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург после недолгой оттепели придет резкое похолодание. В понедельник, 19 декабря, столбики термометров показывали температуру 0 градусов. Правда, такая оттепель в Екатеринбурге не задержится. Об этом в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» рассказал метеоролог Алексей Пулин.

- Центр циклона пройдет по северу региона и вечером на Средний Урал начнет поступать очень холодная воздушная масса с температурой на высоте до -20 градусов. Прохождение холодного фронта, а точнее – его системы ожидаемо усиление западного ветра с порывами до 13-15 метров в секунду, - сообщает эксперт Алексей Пулин.

Напомним, что в Екатеринбург пришла теплая погода и осадки. Так, столбики термометра поднялись до +3 градусов. Однако синоптики прогнозировали, что уже 20 декабря, ожидаются морозы. В целом будет пасмурная погода без существенных осадков.