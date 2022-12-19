В Новоуральске росгвардейцы задержали неплательщика алиментов

Сотрудники Росгвардии помогли в поисках неплательщика алиментов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новоуральске задержали 34-летнего мужчину, который не платил алименты. Уралец скрывался от правоохранительных органов.

Однако накануне мужчину объявили в розыск. Сотрудникам Росгвардии удалось его найти.

- Вечером 18 декабря в ходе патрулирования маршрута сотрудники обнаружили напротив дома на улице Промышленной мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, и остановили его для опроса, - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.

Свердловчанина проверили по базам. Удалось выяснить, что алименты своему несовершеннолетнему ребенку он не выплачивал, Помимо этого, скрывался от полиции. После выяснения обстоятельств, наряд Росгвардии передал задержанного инициаторам розыска для дальнейшего разбирательства.

В апреле текущего года пристав поймал неплательщика, претворившись клиентом автомойки. Должник работал мойщиком. До этого мужчина задолжал 136 тысяч рублей алиментов, и по решению суда был обязан их выплатить.