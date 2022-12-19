В Нижнем Тагиле из-за забуксовавшей фуры образовалась пробка

Пробка скопилась утром, около 09:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле автомобилисты встали в километровую пробку из-за застрявшей в снегу фуры. Об этом сообщает паблик в социальной сети «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

Как сообщают очевидцы, 19 декабря, около 09:00 образовалась пробка. Большое скопление машин заметили на улице Металлургов-Комсомольской. Виной всему стала фура, которая не могла продвинуться ни вперед, ни назад. Кроме того, автомобилисты пожаловались на сильный гололед.

Сотрудники ГИБДД неоднократно предупреждали водителей о сложных погодных условиях. Госавтоинспекторы напоминали о том, что необходимо соблюдать скоростной режим, избегать опасных маневров.

Ранее, в Березовском женщина на кроссовере сбила косулю. Дикое животное вышло из лесного массива по улице Гагарина. К месту происшествия выезжали сотрудники ГИБДД, Департамента природопользования, а также волонтеры.