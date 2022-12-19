В счет свердловской казны взыскали больше 22,7 миллионов рублей с незаконных организаций

С предприятий взыскали 22,7 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

С незаконных организаций взыскали 22,7 миллионов рублей в счет свердловской казны. Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, участники сделки не выполнили ее условия.

Между хозяйствующими субъектами был заключен договор на поставки. Сумма сделки составила больше 22 миллиона рублей. Однако предприятия оказались незаконными. Они не осуществляли реальную финансово-хозяйственную деятельность.

- В действиях обеих сторон усматривались признаки недобросовестного умышленного поведения, свидетельствующего о совершении действий в обход закона, - отметили в ведомстве.

Предприятия хотели придать сделке правомерный вид. При этом распорядиться деньгами в личных целях. Поэтому прокуратура направила в Арбитражный суд исковое заявление о признании недействительными заключение договора на поставки. С предприятий взыскали 22,7 миллионов рублей. Средства будут направлены в казну государства.