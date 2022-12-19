На Урале белый мишка поздравил детсадовцев с новогодними праздниками

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В поселке Ачит воспитанников детского сада «Тополек» порадовал большой белый медведь. Ростовую куклу в подарок ребятам заказали родители. Необычный перфоманс прошел во дворе детского сада. Об этом сообщает паблик в социальной сети «ВКонтакте» «Подслушано Ачитский район». Ростовая кукла развлекала мальчишек и девчонок зажигательными танцами под современную музыку. Необычного зверя дети также старались заснять на свои смартфоны.

- Ребята с восторгом приняли белого мишку. Также они с ним потанцевали, фотографировались. Огромную благодарность выражаем маме ребенка из группы «Радуга» за такую радость детям. Дети и воспитатели получили заряд бодрости, энергии и восторга. Отличное настроение на весь день! – пишет подписчица.

Предновогодний сюрприз уже оценили мамы и папы. Они поблагодарили родителей воспитанников за находчивость и отметили старания аниматора.

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