В Шадринске прошел полуфинал чемпионата России по мотогонкам на льду

Лидером полуфинала стал шадринский гонщик. Фото: пресс-служба УГМК

В Шадринске завершился полуфинал чемпионата России по мотогонкам на льду. Он проходил 18 и 19 декабря на стадионе «Торпедо». В состязании приняли участие лучшие спортсмены со всей страны.

16 гонщиков из Уфы, Каменска-Уральского, Иркутска, Тольятти, Тары и Шадринска поучаствовали в чемпионате. В команду из Шадринска вошли экс-чемпион Европы Дмитрий Солянников, Артем Бурмистров, Матвей Волков, а также молодые гонщики Владислав Мартьянов, Евгений Махнев и Павел Глоткин. Ими руководи тренер Артем Новик.

- В каждый из двух дней соревнований на трибунах за спортсменов болели более тысячи зрителей. Команда стадиона «Торпедо» и задействованные в подготовке службы АО «ШААЗ» сделали все, чтобы соревнования в Шадринске, как обычно, прошли на высоком уровне, - пояснили в пресс-службе УГМК.

В финал попали только восемь спортсменов. Лидером полуфинала стал шадринский гонщик Дмитрий Солянников. Он набрал 28 очков. Серебро получил Динар Валеев из Уфы. Третье место занял Дмитрий Хомицевич из Каменска-Уральского. Сразу пять уральцев смогут побороться за первое место на чемпионате России. Он пройдет в пять этапов. Первый в Тольятти с 24 по 25 декабря. Абсолютного чемпиона определят 11-12 февраля в Красногорске.