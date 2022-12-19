«Титановая долина» вышла на окупаемость за 12 лет работы

Особая экономическая зона производит важные элементы промышленности и оборудование Фото: Алексей БУЛАТОВ

Особая экономическая зона «Титановая долина» вышла на окупаемость и перечислила в госказну больше пяти миллиардов рублей. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс-Урал».

- На создание инфраструктуры особой экономической зоны «Титановая долина» федеральные и региональные власти потратили 4,6 миллиарда рублей. Можно заявить, что экономическая зона окупилась, - заявил сотрудник «Титановой долины» информационному агентству.

«Титановая долина» была создана в декабре 2010 года. Ее приоритетные направления в работе связаны с авиастроением, производством оборудования для металлургии, деревообработка. Также здесь развивают медицинскую промышленность и изготавливают стройматериалы. В настоящий момент в «Титановой долине» работает 21 резидент. Бизнес инвестировал в ее развитие 19 миллиардов рублей.

Общая выручка особой экономической зоны – 38 миллиардов рублей. А на предприятиях задействовано больше 1700 сотрудников.