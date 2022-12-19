В Североуральске живодеры расстреляли бездомную собаку

Фото: социальная сеть «ВКонтакте» паблик «Подслушано Североуральск»

В Североуральске живодеры издевались над собакой. Пострадавшую собачку пинали ногами. На ее теле очевидцы обнаружили пулевые ранения. Об этом сообщает паблик «Подслушано Североуральск» в социальной сети «ВКонтакте».

- Собачку отвезли в ветеринарную клинику. Спасти ее не удалось и пришлось усыпить, чтобы она не чувствовала боль. Она страдала и погибала на наших руках. Собачка пыталась встать, в ее глазах были слезы, - сообщает подписчица паблика.

Также авторы поста сообщают, что они планируют обратиться с заявлением о жестоком обращении с животными в полицию. Пострадавшая собака была найдена очевидцами около бассейна «Нептун».

Ранее, в Новоберезовском неизвестный живодер выбросил десятерых щенков в гаражную яму. Малышей выбросили прямо в мешке, они могли задохнуться.