Евгений Куйвашев наградил свердловских волонтеров и общественников

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел церемонию награждения волонтеров и общественных деятелей. Встреча проходила в колонном зале Дома Севастьянова. Об этом сообщает департамент информационной политики.

- Все великие победы складываются из личных достижений каждого человека. Из множества добрых дел, из ежедневного честного и добросовестного труда, из простых благородных поступков. Вы – яркий пример. Благодаря вам мы чувствуем единство и сплоченность нашего общества, - сказал Евгений Куйвашев волонтерам.

В режиме онлайн Евгений Куйвашев вышел на связь с руководителями волонтерской организации «Мы вместе» из Ирбита и Сысерти.

Особое внимание губернатор региона уделил тому, что волонтеры помогают семьям мобилизованных уральцев. Также он отметил их помощь в организации сборов гуманитарных грузов.

Ранее волонтеры помогли сделать для одного ученика продленный день в школе, так как его папу мобилизовали. Кроме того, они помогли наладить проблему с электричеством.