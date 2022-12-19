В Краснотурьинске мужчина убил своего приятеля, который умывался в ванной

Хозяин квартиры встретился с другом, который вернулся с вахты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснотурьинске мужчина убил своего друга, который ушел умываться. Их посиделка с распитием спиртного произошла в ночь на 18 декабря в квартире на улице Октябрьской. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

- Следователями СКР и сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый. Им оказался местный житель 1969 года рождения, проживающий в квартире, где было совершено убийство, - сообщает пресс-служба областного СКР.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области также раскрыли подробности произошедшего убийства. Как оказалось, подозреваемый по имени Владимир знал потерпевшего друга Олега около 7 лет.

- Олег незадолго до этого вернулся с вахты и хотел расслабиться в обществе приятеля за бутылкой горячительного. Однако вскоре дружеские посиделки переросли в ссору, закончившуюся обоюдным рукоприкладством. Олег пошел в ванную комнату, чтобы умыться. Тут его и настигло колюще-режущее орудие, которым вооружился хозяин жилища, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Силовики возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 «Убийство» УК РФ.