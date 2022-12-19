В Серовском отделении медосмотров за год приняли почти 10 тысяч пациентов

Отделение принимает работающих жителей Серовского городского округа и пациентов из соседних муниципалитетов. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Серовской горбольнице, в отделении медосмотров, за 2022 год приняли почти 10 тысяч пациентов. Они прошли диспансеризацию и профосомотр. При этом среди пациентов были не только горожане, но и жители соседних территорий, сообщает департамент информационной политики региона.

- В созданном отделении не только проводят профосмотры и диспансеризацию, обычную или углубленную — после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19, но и выполняют большой перечень медицинских обследований, - рассказал главный врач Иван Болтасев.

В отделении медпрофилактики прием ведут терапевты, узкие специалисты, диагносты и специалист-профпатолог. Кроме того, там находится дневной стационар, где лечатся те, кому нужно по результатам профосмотра или диспансеризации.

Отделение принимает работающих жителей Серовского городского округа и пациентов из соседних муниципалитетов. За 2022 год у 260 человек медики нашли сердечно-сосудистые заболевания, у 43 — подозрение на онкологию, а у 25 — заболевания крови.