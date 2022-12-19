Мобилизованный из Североуральска погиб во время спецоперации на Украине

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Житель Североуральского городского округа Риф Давлятбаев погиб во время спецоперации на Украине. Смерть мужчины подтвердили в официальном сообществе администрации Североуральского городского округа в социальной сети «ВКонтакте».

- От всех жителей Североуральского городского округа выражаем соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины Рифа Давлятбаева. Ваша боль отзывается в сердцах каждого, мы скорбим вместе с вами, - сообщили в администрации.

Также известно, что мужчина работал на градообразующем предприятии СУБР. Церемония прощания с участником спецоперации пройдет 21 декабря в 11:00 в центре «Ровесник», в поселке Третий Северный.

Напомним, в Красноуфимске открыли мемориальную доску погибшему герою на спецоперации – Павлу Шулепину. В Красноуфимском многопрофильном техникуме почтили его память. Военнослужащий погиб, спасая товарищей.