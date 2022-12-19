В Екатеринбурге задержали водителя с 1,6 кг наркотиков

Горожанин признался патрульным, что в его машине спрятаны наркотики. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция задержала 44-летнего мужчину за рулем иномарки. У него в салоне нашли больше 1,6 килограмма «синтетики». Об этом сообщает городское УМВД.

- На восьмом километре Московского тракта заметили находящегося около иномарки на обочине дороги подозрительного мужчину, который при виде полицейских стал заметно нервничать, - говорится в сообщении.

Силовики решили остановить машину и проверить документы водителя. Им оказался ранее не судимый 44-летний местный житель. Он волновался во время разговора. Патрульные спросили, есть ли у него при себе что-то запрещенное. Горожанин признался, что в его машине спрятаны наркотики.

В багажнике полицейские нашли два обмотанных скотчем полимерных пакета с неизвестным веществом. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В багажнике полицейские нашли два обмотанных скотчем полимерных пакета с неизвестным веществом. Под водительским сиденьем были еще два свертка. По версии полиции, мужчина планировал разложить наркотики по городу закладками. Экспертиза показала, что в машине были производные уксусной кислоты и метилэфедрона.

Задержанный рассказал, что решил подзаработать денег и устроился курьером в интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. Он получал инструкции от своих работодателей через мессенджер. На мужчину завели дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере»).