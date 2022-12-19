После оттепели в Екатеринбург вернутся морозы

Синоптики ожидают, что в ближайшие дни будет переменная облачность Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 19 декабря в Екатеринбурге потеплело до +3 градусов. Однако горожанам не стоит надеяться на то, что оттепель затянется, уже 20 декабря в столицу Урала вернутся 20-градусные морозы.

По данным Уралгидрометцентра, в ночь на 20 декабря температура опустится до -13… -15 градусов. Днем она поднимется до -11…-13 градусов. Погода будет облачной с прояснениями, ночью пройдет небольшой, а днем слабый снег. Ветер ожидается западной четверти 4-9, порывы могут доходить до 14 метров в секунду.

В ночь на среду похолодает до -19…-21 градуса. Днем воздух прогреется до -17…-19 градусов. В целом погода будет облачной с прояснениями, без существенных осадков. Ветер ожидается западный, северо-западный 4-9 метров в секунду.

В ночь на 22 декабря температура опустится до -21…-23 градусов. Днем она поднимется до -9…-11 градусов. Синоптики ожидают, что будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер, согласно прогнозу, будет западный, юго-западный 3-8 метров в секунду.