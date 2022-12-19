1300 школьников из Свердловской области учатся программированию в «Синергии»

Фото прдеоставлено пресс-службой «Синергии»

Обучение проходит в рамках федерального проекта «Код будущего», к которому уже подключились ведущие российские вузы. К примеру, на базе крупнейшего частного университета России «Синергия» занимаются более 1300 ребят региона.

Полученные здесь знания могут пригодиться для участия в профильных олимпиадах и при сдаче ЕГЭ. Занятия проходят в двух форматах — очном и заочном. Офлайн-уроки проводят на трех площадках: две находятся в Екатеринбурге, одна — в поселке Троицкий.

Курс synergyacademy.com/itshool2022 продлится до ноября 2023 года, после ребята могут продолжить изучение программирования в вузах – участниках проекта. Так, «Синергия» направит в колледж при Университете или сразу на соответствующий факультет в Университет, а потом еще и поможет найти работу по специальности.

«Мы готовы принять самое активное участие в приоритетных для государства образовательных проектах. В течение ближайшего года мы поможем тысячам школьников по всей стране пройти профориентацию, чтобы российская экономика справилась со стоящими перед ней вызовами. Необходимо проводить масштабную работу по импортозамещению иностранного софта и занимать рыночные ниши, освободившиеся после ухода из страны зарубежных ИТ-компаний. Я уверен, что начинающие айтишники, которые получат ценные знания и навыки на наших курсах, станут основой цифрового суверенитета России», — подчеркнул ректор Университета «Синергия» Артем Васильев.

«Синергия» стала одним из лидеров по числу подключенных учащихся в рамках проекта «Код будущего». Преподаватели этого вуза обучат более 16 тысяч ребят по всей стране основным языкам программирования — Java, JavaScript, Python, PHP и С++.